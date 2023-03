Los Mossos detienen a Clara Ponsatí horas después de volver a España

Un agente de los Mossos d'Esquadra han detenido este martes en las calles de Barcelona a la exconsellera de Enseñanza y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, a raíz de la orden de arresto que el Tribunal Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O.

Después de cinco años huida de la justicia española, Ponsatí ha decidido regresar a España una vez el Supremo le retiró la acusación de sedición por la que inicialmente fue procesada -delito que a diferencia del de desobediencia sí acarrea penas de cárcel-, a raíz de las reformas penales impulsadas por el Gobierno.

La propia Ponsatí ha compartido a través de su cuenta oficial de Twitter el momento en el que ha sido detenida en las calles de Barcelona.

Plantar cara al Estado

En una rueda de prensa desde Barcelona anterior a su detención, la ex consejera de Educación había dejado claro que no tenía ninguna intención de comparecer ante el juez Pablo Llarena y que no había vuelto a Cataluña a "entregarme ni a cerrar ningún pacto con el Esado, he venido a plantar cara". Pese a que el Supremo dictó una orden de detención contra ella, Ponsatí ha recordado que "es eurodiputada y que tiene inmunidad en toda la Unión", y que la orden nacional de detención es "ilegal" y que el juez Llarena "no es el competente" para dictarla. En este sentido, ha advertido que, si la detienen, Llarena "tendrá que atenerse a las consecuencias, como siempre le ha pasado en Europa".

Críticas al gobierno de Esquerra

La eurodiputada de Junts también ha cargado contra el gobierno de Pere Aragonès, al que ha acusado de ser una herramienta de la ocupación española. También ha dejado claro que no pensaba acudir mañana para apoyar a la consejera de Exteriores, Meritxell Serret, en su juicio por desobediencia en el TSJC.