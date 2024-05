"Hi ha moltes persones que se senten soles"

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha organitzat a Barcelona una trobada amb l'objectiu de facilitar suport, continguts i eines a les entitats i centre de salut per il·luminar-los a l'hora d'atendre casos de soledat no volguda. La tècnica de l'Àrea de Salut i Comunitat de la Federació i organitzadora d'aquestes jornades, Aurora Lonetto, explica a 'La Brúixola' que no hi ha un perfil determinat de persones que se senten soles: "a l'imaginari pensem en gent gran, sobretot dones, però cada cop hi ha més persones joves que se senten soles", assegura.



Aurora Lonetto explica que "fer voluntariat també és una eina per pal·liar la soledat" i afirma que "de vegades no calen moltes paraules" per acompanyar i destaca la importància del "voluntariat de l'estar i no tant del dir". A més, reconeix que "no és una feina fàcil perquè et trobes amb molt dolor i patiment". Lonetto també reflexiona que, com a voluntari, és important trobar un lloc adequat a les teves circumstàncies, ja que "no tothom pot fer tota mena de voluntariat". La tècnica de l'Àrea de Salut i Comunitat de la FCVS recorda que "la soledat no desitjada i la salut mental van plegats".