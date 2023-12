La missió d'eurodiputats visita dues escoles del Baix Llobregat per analitzar el model d'immersió lingüística

Aquest dimarts, 19 de desembre, la missió del comitè de Peticions del Parlament Europeu encarregada d’analitzar el sistema d’immersió lingüística visitarà dues escoles del Prat de Llobregat.

La primera és el Centre d'Educació Especial Can Rigol, on s’aplica el model d’immersió lingüística, i l’altra és l'Institut Salvador Dalí, on s'aplica el 25% de les classes en castellà en un grup per ordre judicial.

A la tarda, es reuniran amb la Fundació Bofill i l'associació Docentes Libres. I més tard també tindran una reunió amb la consellera d'Educació, Anna Simó, el Consell Escolar o la Inspecció, entre d'altres.

Visita d'europarlamentaris

La visita als centres educatius s'emmarca dins del viatge que han fet els europarlamentaris per analitzar de primera mà com funciona i quin recorregut té en el rendiment escolar el model educatiu d'immersió lingüística.

A part de les visites, aquest dilluns el comitè s’ha reunit amb associacions, famílies, representants de mestres i de la judicatura. Demà es veuran amb la Síndica de Greuges, i més tard faran una roda de premsa per valorar els tres dies de missió.

Recordem que la visita – la qual s’allargarà fins demà dimecres – respon a una petició de l'Assemblea per una Escola Bilingüe perquè els eurodiputats coneguin de primera mà el funcionament lingüístic dels centres. També perquè avaluïn l'ús del castellà a l'escola, tot i que la Unió Europea no té competències per intervenir en aquest camp.