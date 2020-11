Les mesures aplicades fa dues setmanes comencen a fer efecte

El tancament de bars, restaurants, sales de joc i salons d’estètica ara fa més de 15 dies sembla que comença a veure’s reflectit en les dades de l’evolució de la pandèmia a Catalunya.

Segons el darrer balanç de salut....

Amb tot, el que preocupa ara és la situació de les UCI. Si el nombre d’ingressats continua augmentant a aquest ritme, els llits disponibles podrien saturar-se en les properes dues setmanes. Ara per ara, el 57% dels llits ocupats a les UCIS catalanes són per pacients de coronavirus.

Per tot plegat, de moment, el departament de salut descarta el confinament domiciliari que si ha demanat ja la Comunitat d’Astúries. El govern català considera que encara és aviat per plantejar aquesta opció i que cal esperar a veure com evolucionen les dades davant les noves restriccions. Amb tot, reiteren que no es descarta aplicar cap mesura si la situació així ho requereix.