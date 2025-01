La meitat dels aliments que s'ofereixin a escoles, hospitals i altres centres públics seran de proximitat

Els menús que s’ofereixin a l’administració pública hauran de tenir, com a mínim, un 50% de productes de proximitat. Això inclou els menjadors escolars, els hospitals, les residències d’avis o les presons, entre altres equipaments de titularitat pública. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat aquest matí des de Vilanova i la Geltrú. La decisió s’emmarca en la nova Estratègia Alimentària de Catalunya, inclosa en la Llei d’Alimentació que el Govern preveu aprovar aquest any.

Ordeig ha reconegut que, actualment, només el 20% dels aliments comprats al sector públic són de proximitat. Ara es preveu que la meitat –és a dir, més del doble– ho siguin, perquè, segons el conseller, cal reforçar l’aposta pel quilòmetre zero. "Necessitem augmentar el percentatge d'autoabastament alimentari. No defensem una autarquia ni un tancament, però tampoc podem defensar una eliminació de la nostra producció alimentària, seria un error", ha afirmat.

Un impacte de cent milions d'euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca calcula que aquesta mesura tindrà una repercussió de cent milions d’euros en els productors catalans. Una xifra que dona per bona Llorenç Llop, president de la Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya, que ha tingut un paper clau en l’elaboració de l’Estratègia Alimentària.

Segons Llop, amb aquesta novetat s’eliminaran intermediaris i el pagès podrà negociar un preu just amb el comprador, que en aquest cas seran les empreses que ofereixin el càtering o servei de menjador. Abans, però, estudiaran quins productes fan falta per planificar la producció adequada. "La finalitat de la Federació és aglutinar tota la producció que poguem per, si hi ha una demanda, garantir l'oferta de forma ordenada i rendible per al camp català", ha dit, en declaracions a Onda Cero.

Aquesta emissora ha parlat també amb diverses empreses encarregades de menjadors escolars i altres serveis de càtering –que han preferit que no constessin els seus noms– i ha pogut copsar dues posicions. La majoria veuen amb bons ulls l’anunci d’Ordeig, perquè asseguren que ja fa anys que prioritzen el producte de proximitat. Però també n’hi ha que es mostren preocupades pel possible augment de preus que això pot comportar. En aquest sentit, des del Departament recorden que la compra de quilòmetre zero “no té per què ser més cara” i insisteixen a dir que la clau està en l’eliminació d’intermediaris.