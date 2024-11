"És el mateix musical (El Médico) però amb una producció nova"

El Teatre Apolo ha estrenat el musical ‘El médico’, que estarà en cartell fins al proper març i que arriba després d’haver-se representat més de 800 vegades arreu de l’Estat.

Adaptació de Noah Gordon.

Basat en el bestseller de Noah Gordon, l’obra se centra en Rob J. Cole un jove que té la insòlita capacitat de predir la mort. Amb molta curiositat voldrà aprendre medicina de la mà del millor metge de l’època, el jueu Avicena. El camí per fer possible aquesta passió no serà fàcil i s’hi interposaran una plaga, la guerra i un rei dèspota. El repartiment està encapçalat per Fede Salles i reconeguts noms com Alba Cuartero, Joseán Moreno, Paco Arrojo o el català Sergi Albert. El muntatge arriba després de dos intents previs durant la pandèmia.

Una producció nova.

Iván Macías, el compositor, ens explica que han millorat la producció original, i que la gent en surt emocionada. En la composició també hi ha participat Félix Amador i té direcció artística de Sebastián Prada i muntatge original d’Ignasi Vidal. Damunt l’escenari hi treballen 25 intèrprets entre els quals també hi ha noms com Beatriz de Teresa, Fernando Samper, Laureano Ramírez, Adrián de Vicente o María Jarraiz.