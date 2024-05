Marta Molina queda en llibertat després de declarar pel cas Tsunami Democràtic

Marta Molina, investiga per terrorisme, ha declarat durant cinc minuts per videoconferència davant del jutge Manuel García Castellón. La dirigent d'Esquerra només ha respost a preguntes de la seva advocada per assegurar que Tsunami Democràtic "no va ser un moviment violent ni molt menys terrorista".

Cap del les acusacions particulars ha reclamat mesures cautelars i la secretària de moviments socials d'ERC ha sortit de la Ciutat de la Justícia en llibertat.

"Hem contextualitzat el marc pacífic de les protestes del Tsunami", ha assegurat la seva advocada, Marina Roig. També ha assenyalat que Marta Molina va conèixer les protestes de Tsunami Democràtic a través dels mitjans de comunicació i, a més, "només va veure crides a la no violència i a la desobediència civil i a la mobilització pacífica de la ciutadania".

Roig ha admès que no esperaven aquesta citació perquè el mateix García Castelllón havia descartat cridar testimonis o investigats fins no resoldre diversos recursos contra la pròrroga de la instrucció, que diverses defenses conideren "irregular". Per tot plegat, la lletrada ha considerat que "procediments com aquests pretenen reprimir el dret a protesta de la ciutadania".

Marta Molina ha estat l’única de les sis persones citades aquest dimecres que ha comparegut. La causa del Tsunami Democràtic investiga un possible delicte de terrorisme per les protestes per la sentència del procès, durant les quals dos policies nacionals van resultar ferits i un turista francès va morir a la mobilització de l'aeroport del Prat.

Entre els investigats també hi ha l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont; la número dos d’Esquerra, Marta Rovira; l'exconseller Xavier Vendrell; i el cap de l'oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay; entre d'altres,

Mostres de suport a la Ciutat de la Justícia

Membres del Govern en funcions, amb Pere Aragonès al capdavant; partits i entitats sobiranistes s'han concentrat a les portes de la Ciutat de la Justícia per donar suport a Marta Molina. Esquerra, Junts, lsa CUP i els Comuns han vinculat l'aprovació definitiva de l'amnistia -prevista per la propera setmana- amb les citacions d'aquest dimecres.