Marc Serra creu que "falta valentia a les administracions" per impulsar les energies renovables

En una entrevista a la Brúixola, el diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona Marc Serra ha reconegut que a les administracions els "falta valentia" per tirar endavant amb els plans per impulsar projectes de plaques fotovoltaiques. Serra ho ha explicat arran de l'informe de la Diputació de Barcelona que assegura que el 90% del consum elèctric de la província es podria cobrir amb instal·lacions d'aquest tipus. També ha admès que falta informació i que la burocràcia també continua sent un obstacle. Serra ha lamentat aquests impediments perquè això fa que Catalunya continuï depenent de l'energia que es fa molt lluny d'aquí quan es podria fer amb el sol de Catalunya.

D'altra banda, pel que fa a les polítiques per descarbonitzar Catalunya, Serra ha afirmat que on "s'han de posar més esforços és en l'àmbit de la mobilitat". Al seu parer, cal seguir apostant pel transport públic però també ha lamentat que Catalunya no tingui preparada una xarxa de càrrega i que això no doni seguretat a la ciutadania.

La gestió de Jaume Collboni

Marc Serra, també com a regidor de Barcelona en Comú, ha estat interpel·lat per la gestió del nou alcalde de Barcelona. Serra ha lamentat que Collboni no hagi traslladat la fórmula del govern d'esquerres d'Espanya i la que s'està negociant a Catalunya a Barcelona. I, en matèria de lluita contra el canvi climàtic i d'energia renovables, creu que Collboni "va tard i curt".