Manel Mora: "Fa 10 anys em van diagnosticar VIH"

Manel Mora va ser diagnosticat de VIH fa 10 anys. Feia dies que sospitava que s'havia contagiat i va voler fer-se les proves per sortir de dubtes. Efectivament, va ser positiu, però li van dir que era indetectable i, per tant, intransmissible. No podia contagiar la malaltia. Tot i això, es va haver d'enfrontar a molts prejudicis.

Era el 12 d'abril del 2013. El Manel recorda perfectament la data perquè era l'aniversari del seu pare. Malgrat la notícia, va decidir anar a la festa, i l'endemà va anar a treballar. I així, amb una barreja de xoc i negació, va continuar fent la seva vida. Però no era feliç.

Per al Manel, el pitjor era el seu propi rebuig. No s'acceptava a ell mateix, se sentia avergonyit i espantat. I a això se li sumava l'estigma social, fruit del desconeixement. Assegura que la discriminació es fa notar en totes les esferes de la vida, però on li ha costat més enfrontar-s'hi és en el terreny afectivosexual. Li va quedar especialment marcada una cita:

"Quan li vaig dir que tenia el VIH però de tipus indetectable va cridar-me que estava infectant a tota Barcelona amb la sida. Em va fer mal... i vaig plorar molt ".

Fa uns anys, per fi, va fer el clic i es va atrevir a demanar ajuda a persones que vivien una situació similar. Aleshores va anar a parar a l'ONG Stop Sida, que ha estat de gran ajuda. El Manel ha après a estimar-se i ara fa de voluntari per ajudar altres persones. Precisament, el president d'aquesta entitat, Sebastian Meyer, creu que "cal explicar que moltes persones infectades de VIH no transmeten el virus".

Meyer també incideix en la necessitat de fer-se proves regulars, encara que no hi hagi símptomes. És la manera de detectar tots els casos i evitar-ne de nous.