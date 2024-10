El malson de 12.500 famílies vulnerables beneficiàries de prestacions socials

Unes 12.500 famílies vulnerables han rebut cartes de la Generalitat en què se'ls reclama que retornin 7.700 euros de mitjana, que havien rebut en prestacions equivocades. Així i tot, la conselleria no vol fer recaure la responsabilitat de l'error en les famílies afectades i està buscant la manera d'amnistiar-les. En aquest sentit, la responsable del programa d'assessoria jurídica de Càritas, Sònia Lacalle, explica a 'La Brúixola' que "des d'abans de l'estiu ja ens venia gent dient que havien rebut aquestes cartes de reclamacions que venen del 2020".

Des de Càritas han presentat recursos al departament de Drets Socials, però Lacalle denuncia que no han obtingut cap resposta. A més, explica que rebre prestacions socials "no és fàcil i nosaltres hem hagut d'obrir un servei per ajudar les persones vulnerables a demanar-les perquè per part de l'administració és molt dificultós". Lacalle reclama que la Generalitat "pugui fer una finestreta única social on la persona pugui sol·licitar la prestació a què té dret". El Tribunal Europeu de Drets Humans apunta que no es poden reclamar les ajudes que cobreixen necessitats bàsiques. En aquest sentit, la responsable del programa de Càritas assegura que "si es demostra que quan s'han demanat les prestacions no hi ha hagut mala fe i que ha estat un error de l'administració, no s'haurien de reclamar".