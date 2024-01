L’oposició surt en tromba contra els canvis de Pere Aragonès

El president de la Generalitat ha informat aquest dimecres al Parlament dels nomenaments de Laura Vilagrà com a vicepresidenta i de Sergi Sabrià com a viceconseller d’Estratègia i Comunicació.

Pere Aragonès ha justificat els canvis en el nucli dur del govern per negociar amb “més força” el referèndum, el finançament propi per a Catalunya i el traspàs de Rodalies amb la Moncloa.

“Tenim molta feina fins el febrer del 2025. Anem a fer-la amb els rols definits per aquesta etapa d’oportunitats que tenim endavant per completar bé la feina com pertoca”, ha reivindicat.

L'oposició acusa Aragonès de "fer electoralisme"

Arguments que no han convençut a l’oposició que troba la remodelació del govern “electoralista” i “decebedora”.

El PSC ha titllat de “greu error” els canvis. El líder dels socialistes, Salvador Illa, ha retret a Pere Aragonès que “les eleccions són la seva prioritat” en comptes de centrar-se -diu- en la sequera, la crisi educativa i sanitària o les energies renovables.

El líder parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha reblat amb ironia que “ja hem superat el tripartit amb aquesta tercera remodelació”. “Aquests canvis no enforteixen les institucions, perquè respectar-les és no utilitzar-les electoralment”, ha conclòs.

Des de Catalunya en Comú s’han expressat en els mateixos termes. La seva líder, Jéssica Albiach, ha plantejat tres dubtes: “cada decisió que prengui ho farà com a candidat o com ha president? Serà pel bé del partit o pel bé del país? S’està vostè muntant el comitè de campanya al Govern?”.

La CUP s'ofereix per aprovar els Pressupostos

Aquests canvis es produeixen amb el rum-rum dels Pressupostos. La CUP ho ha aprofitat per estendre la mà al govern amb condicions. “Per fer polítiques independentistes i d’esquerres comptin amb nosaltres”, ha avisat la diputada Mar Ampurdanès.

Respecte la promoció de Laura Vilagrà i Sergi Sabrià, els cupaires han lamentat que “tenen poc a veure” amb el “gir” que reclamaven a Aragonès.

Legislatura liquidada

Vox, Ciutadans i el Partit Popular donen la legislatura per acabada. El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha demanant al president català que “convoqui eleccions”.

Ciutadans i el Partit Popular, a més, han especulat sobre les raons per nomenar Laura Vilagrà vicepresidenta i Sergi Sabrià viceconseller d’Estratègia i Comunicació.

“El nomenament de Sabrià potser és perquè vostès preveuen que podria ser investigat pel cas Tsunami”, ha sospitat el líder de Cs, Carlos Carrizosa.

La portaveu del PP, Lorena Roldán, al seu torn, ha considerat que “Laura Vilagrà és vicepresidenta per continuar fent xantatge a Pedro Sánchez”.