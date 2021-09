L’Observatori contra l’homofòbia reclama més mitjans per investigar i prevenir l’augment de les agressions

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el president de l’Observatori contra l’homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha apel·lat a la comissió de seguiment del pla nacional de lluita contra els delictes d’odi per abordar amb contundència aquest problema. “Es bo que s’hagi convocat aquesta reunió”, ha dit Rodríguez, que també ha reconegut que “el moment més oportú per fer-la era quan es va produir l’episodi de violència homòfoba ultra” amb la mort de Samuel Luiz.

Les caceres contra els homosexuals

Després que el departament d’Interior hagi reconegut que hi ha indicis de l’existència de grups de persones que surten a “caçar” homosexuals, Rodríguez ha explicat quin és el seu patró: “Aquests joves no es que es reuneixin premeditadament sinó que un cop al carrer quan es troben al diferent l’ataquen perquè sí”. Pel president de l’Observatori contra l’homofòbia, aquests episodis i l’augment de la violència de les agressions estan motivats perquè aquests individus “no senten interpel·lats per la societat ni per cap tipus de condemna” i “estan impregnats pel discurs d’odi legitimitat per l’extrema dreta”.

Educar en la diferència als més petits

A més d’invertir recursos per actuar davant l’homofòbia, Eugeni Rodríguez també ha defensat “combatre l’odi” a les escoles com a valor central per a les generacions del futur.