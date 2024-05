Les treballadores de les escoles bressol catalanes se senten poc reconegudes i mal pagades

A Catalunya, les mestres de l’etapa educativa dels 0 als 3 anys se senten poc reconegudes i mal pagades. També denuncien les condicions en què han de treballar, amb ràtios que consideren excessives. És el que es desprèn d’un informe de CCOO, elaborat a partir d’una enquesta a més d’un miler de treballadores del sector. Un sector, per cert, en què pràcticament tot el personal, més de 97%, són dones.

CCOO ha presentat l’informe aquest matí, en un acte que ha comptat amb el secretari general del sindicat, Javier Pacheco, per mostrar el suport de l’entitat a les treballadores d’educació infantil. A partir d’aquestes dades, han elaborat un decàleg de peticions per al futur Govern. Una de les principals és la reducció de les ràtios: "Les recomanacions europees diuen que les ràtios han de ser de sis infants a l'I0, nou a l'I1 i quinze a l'I2. A Catalunya, encara estem a vuit, tretze i vint, respectivament", ha denunciat Teresa Esperabé, responsable d’Educació del sindicat.

Recordem que a I0 les criatures tenen entre zero i un any, a I1 entre u i dos i a I3, entre dos i tres. En aquest sentit, Esperabé assenyala que a I3 –el primer curs de parvulari– les ràtios han baixat de 25 a 20, cosa que celebren, però creu que no té sentit que I2 i I3 tinguin les mateixes ràtios.

Un conveni català

Una altra denúncia és que hi ha moltes escoles bressol municipals que tenen el servei externalitzat i, com passa a les privades, les condicions del personal es regulen per un conveni estatal que consideren injust. És la situació de Vanessa Pérez: "Treballo a jornada completa per 1.200 euros amb pagues incloses. Aquest sou no dona per viure. Les meves companyes i jo hem de buscar feines extres, sigui fer de cangur els caps de setmana, netejar cases...", lamenta.

Per això demanen un conveni català que inclogui totes les escoles bressol i que iguali les condicions de totes les treballadores del sector. Tot això, mentre no aconsegueixen l’objectiu final: que l’etapa educativa dels 0 als 3 anys sigui un servei universal i gratuït.