Les residències reconeixen que també "es van sentir soles" durant la pandèmia i reclamen més finançament per afrontar el futur

La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, ha defensat a la Brúixola la tasca dels professionals durant la pandèmia i ha replicat les crítiques de l'associació de familiars 5+1 a l'informe aprovat al Parlament: "Els residents no van morir sols, és cert que no ho van fer al costat de la seva família però els professionals vàrem estar fins al final". En aquest sentit, Pascual ha assegurat que entén la indignació d'aquesta entitat però no la comparteix. També ha recordat que les direccions i empleats de les residències ho van passar molt malament durant el coronavirus: "Com a professionals també ens vàrem sentir sols. Vull recordar el carregament d'EPIs que es van quedar a El Prat, tot i que l'havíem pagat, perquè els governants ens deien que no érem empreses de primer nivell". Pascual també ha reconegut que li hauria agradat "més reconeixement" de la tasca feta a l'informe.

Mirar cap al futur

Malgrat tot, la presidenta de l'ACRA ha cridat a que les conclusions del Parlament es converteixin en "una oportunitat per canviar les coses i per solucionar l’infrafinançament i la manca de coordinació". Cinta Pascual ha donat per fet que, en cas d'una pandèmia similar, no es repetirien el que va passar perquè ara poden comptar amb les vacunes, els protocols i els circuits de seguretat que han après durant aques temps. Tot i així, també ha avisat que és impossible estar preparats per a qualsevol cosa.

Més finançament i recursos

Durant l'entrevista, Pascual ha anunciat que portaran una proposta al Parlament per millorar el finançament i les condicions laborals per equiparar els professionals de les residències amb els de l'àmbit sanitari: "És de justícia que els nostres professionals cobrin més". En aquest sentit, ha avançat que serien necessaris entre 300 i 500 milions d'euros per reforçar les condicions laborals dels treballadors i vincular els centres amb els sistema sanitari. La presidenta de l'ACRA també ha defensat el sistema concertat i el copagament i ha cridat a "deixar la demagògia" sobre si els centres petits gestionen millor que els grans o el debat sobre les residències públiques i les privades.