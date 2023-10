Les reserves de viatges augmenten respecte l’any pass

Un estudi elaborat per la patronal d’agències de viatges ACAVE confirma que les reserves han augmentat entre un 5 i un 15% en la seva majoria respecte l’any passat i superant en alguns casos aquest 15%. Uns números que tindràn continuïtat en la temporada tardor-hivern, on també s’espera que segueixin millorant. Des de l’ACAVE celebren aquests números però recorden que les agències encara han d’afrontar grans reptes, com adaptar-se a les noves tecnologies o sensibilitzar-se encara més amb el medi ambient. A ‘La Ciutat’ hem pogut parlar amb la gerent de l’ACAVE, Catiana Tur.