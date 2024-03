Les presons catalanes viuen una nova jornada de protestes i bloquejos

Nova jornada de protestes i bloquejos a les presons catalanes com a resposta a l’assassinat d’una cuinera a Mas d’Enric. Només les presons de Brians 2, Quatre Camins i Joves han pogut obrir les cel·les aquest dilluns, tot i que l’activitat no és l’habitual. A la resta de centres penitenciaris, els interns romanen a les seves habitacions. Hi ha uns 4.000 presos afectats.

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha alertat que la situació és molt greu i que el confinament dels presos està sent pitjor que durant la pandèmia. També ha apel·lat a la responsabilitat dels sindicats perquè acceptin dialogar amb el Departament i desconvocar les protestes.

Per la seva banda, els sindicats de presons s’han negat a reunir-se amb els representants de Justícia. De fet, no s’han presentat ni a la reunió convocada a les nou del matí ni a la de les dues del migdia. Alberto Gómez, portaveu del CSIF, ha deixat clar quin és el motiu: volen la dimissió d'Ubasart i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

Des de la conselleria han tornat a descartar cap dimissió. El que sí que es plantegen és aplicar possibles sancions als funcionaris de presons que no vagin a treballar aquests dies.