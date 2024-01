Les infermeres: un mes de vaga indefinida

En una entrevista a la Brúixola, Sílvia Fuster Alay, infermera d'un centre d'atenció primària al Vallès Occidental, ens ha explicat com han viscut aquest mes de vaga indefinida convocada per reclamar un ascens en la categoria laboral, de l'A1 a l'A2. Ha reconegut que "no és gens fàcil de portar" però ha agraït tot el suport que estan rebent. En aquest sentit, ha augurat que demà hi haurà manifestacions "multitudinàries" a Barcelona i Madrid.

El govern ha de fer forçar per l'A"

Pel que fa a les reivindicacions, Fuster Alay ha admès que dues de les més importants, obtenir l'homologació de la categoria A1 i la jubilació als 60 anys, depenen del Ministeri d'Hisenda però ha reclamat que el govern català "ha de fer força perquè les mesures es facin efectives". Tot i això, ha recordat que hi ha una trentena de punts més damunt la taula, com la gestió de la demanda aguda, l'exclusivitat, l'escreix i, sobretot, "el reconeixement de les especialitats i posar fi al menysteniment continu que hi ha cap a la nostra professió". Això no es pot permetre.

Com és la situació amb l'onada de virus respiratoris?

Pel que fa a la situació actual que es viu als centres de primària i hospitals, enmig de l'onada de casos de covid i grip A, aquesta infermera ha reconegut que "la situació és complicada" però que sempre "estan al peu del canó". Tot i així, ha assegurat que "la vocació no es pot convertir en explotació". Ha reconegut que hi ha un problema per la falta de personal i, per això, ha demanat a les administracions "astúcia" perquè el talent no marxi fora de Catalunya.