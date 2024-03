L'Auditori de Barcelona celebra el seu primer quart de segle

L'any 1999 l'Auditori presentava el seu primer concert amb Alícia de Larrocha, Anna Feu i Enric Serra. El director de l'equipament, Robert Brufau, assegura que s'han esvaït tots els dubtes que existien al voltant de si era necessari o no la creació de l'Auditori. Les xifres parlen per si soles amb un total de més de cinc-cents concerts a l'any, "assimilable a equipaments musicals de Viena o Londres", celebra. Al llarg d'aquest primer quart de segle, l'Auditori ha acollit 11.000 concerts i quatre milions d'espectadors.

Per celebrar aquests vint-i-cinc anys, Robert Brufau explica que es crearà una exposició commemorativa sota el nom "L'Auditori, 25 anys" i detalla a 'La Brúixola' tota la programació especial que es viurà a l'equipament amb motiu d'aquesta celebració.