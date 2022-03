L’atenció primària, pendent de l’evolució de la grip a Catalunya

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, el vocal de comunicació de la CAMFiC, Jordi Mestres, ha explicat que els centres d’atenció primària estan pendents de “si la grip i altres virus respiratoris arribaran a un pic d’epidèmia tradicional o la corba s’acabarà suavitzant”. Si els casos es disparen, el doctor Mestres ha reconegut que les sales d’espera no es buidaran i aquesta “ebullició” suposarà un “problema per l’efecte desplaçament a altres tipus de visites que no són quadres respiratoris”.

En contra de retirar de cop la mascareta

Tenint en compte aquesta situació, Mestres no creu que sigui “prudent” retirar la mascareta dels interiors de forma generalitzada i ha apostat per mantenir-la en centres sanitaris i al transport públic. En aquest sentit, ha advertit que, si es fa de cop, “haurem d’estar preparats perquè, amb la retirada de mesures, hi ha un increment de casos a la setmana posterior o 15 dies”.

El nou sistema de vigilància de la covid

Preguntat per l’entrada en vigor del nou sistema de vigilància de la covid, que elimina la quarantena pels positius asimptomàtics o amb símptomes lleus, Mestres ha reconegut que “hi haurà molts dubtes” i també es generaran “tensions” perquè molts usuaris es posaran en contacte amb el CAP per tal que li facin la prova i es confirmi si és positiu de covid o no.