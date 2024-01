L'arquitectura per transformar la realitat en el temps: l'objectiu del Congrés Mundial d'Arquitectura 2026

"Becoming. Architecturesfor a planet intransition" és la proposta guanyadora del concurs per al comissariat del Congrés Mundial d'Arquitectura de la UIA Barcelona 2026. Tomeu Ramis, membre de l'equip, explica a 'La Brúixola' que el projecte se centrarà en la investigació amb el temps com a eix temàtic, com a vector de canvi i transició. "El que ens preocupa és la transformació de la ciutat des d'una atenció curosa", assegura.



Ramis considera el canvi climàtic com un dels reptes futurs a incorporar per tal d'aconseguir habitatges que siguin resilients a aquest canvi. Assegura també que "l'arquitectura no és una bombolla aïllada" i que, per tant, pot ajudar a fer l'habitatge més assequible en un context com l'actual, on el mercat immobiliari continua a l'alça.



El membre de "Becoming. Architecturesfor a planet intransition" assegura també que no entenen Barcelona com una plataforma, sinó com "un laboratori d'investigació". El Congrés Mundial d'Arquitectura tindrà lloc entre el 28 de juny i el 2 de juliol de 2026.