L'Arc Metropolità retreu al Govern que traslladi als ajuntaments l'obertura de piscines privades al públic

L’obertura de les piscines privades al públic general ha aixecat polseguera... Els municipis de l’Arc Metropolità retreu al Govern que els traslladi el control d'obertura de piscines privades al públic. Tot i que veuen amb bons ulls la flexibilització de mesures, i el fet que puguin obrir les piscines municipals i alternatives consideren que arriben tard i de mala manera. L’alcaldessa de Rubí i presidenta de l’Arc Metropolita, Ana Maria Martínez, afirma que fa mesos que demanen que tiri endavant aquesta mesura. Martínez assegura que ara tenen poc temps per maniobrar, tot i que celebren la possibilitat d'oferir més opcions de refugis climàtics als ciutadans de cara a aquest estiu.

Pressió afegida pels Ajuntaments

Des de l’Arc Metropolità asseguren que no haurien de ser els Ajuntaments els que assumeixin el control d’aquestes piscines privades. Afirmen que és una pressió afegida, i que la Generalitat hauria d'assumir-ne part de la gestió, o com a mínim, destinar-hi una partida econòmica.

Una mesura innecessaria

Des de la plataforma Aigua és Vida, consideren que transformar les piscines privades d’hotels com a refugi climàtic en certes zones és innecessari. Sobretot en el cas del litoral i a l’àrea metropolitana de Barcelona, que ja compta amb punts de bany i amb una àmplia xarxa de refugis. Des de la plataforma demanen que els Ajuntaments compleixin criteris propis, i que no facin només cas del sector turístic, que asseguren que l’únic que volen és reomplir les seves piscines. Pel que fa a la mesura de fixar un topall de consum per plaça als establiments turístics, ho celebren però demanen que no vagi lligat a les dotacions municipals.

El Govern es justifica

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, assenyala que des de la Generalitat no poden dir als ajuntaments quins han de ser els seus refugis climàtics, en relació a les queixes que ha generat la proposta d'obrir algunes piscines privades per a aquesta utilitat. Vilagrà destaca que es tracta d'una mesura "consensuada" amb els consistoris i que "respecta l'autonomia municipal". "El pla de sequera contemplava un estiu sense piscines i amb aquest decret hem aconseguit obrir-les i que n'hi hagi arreu del país", assenyala.