Laporta convoca l'Assemblea pel 19 d'octubre

L'Assemble General Ordinària de socis i sòcies ja té data per a l'edició del 2024. Serà el dissabte 19 d'octubre, segons ha confirmat el FC Barcelona a través d'un comunicat. És un dia en què el Barça no juga i, a més, serà de forma telemàtica. Aquesta decisió, com no podia ser d'una altra manera, ha generat crítiques entre els detractors de l'actual junta directiva.

L'ex candidat i líder de la plataforma 'Sí al futur', Víctor Font, ha declarat que aquest format "limita de forma inacceptable el debat i la participació dels propietaris del club. El moment de gestió que viu avui el club requereix una assemblea amb més llums i moltes menys ombres i, sobretot, un president i una junta que no s'amaguin rere la pantalla".