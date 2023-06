L'Ajuntament de Badalona condemna l'última violació múltiple i es presentarà com a acusació particular

L’Ajuntament de Badalona ha rebutjat i condemnat la darrera violació múltiple a una menor de 13 anys en el ple extraordinari convocat aquest matí. El govern municipal ha llegit una declaració institucional per traslladar que el municipi ha viscut "amb indignació, neguit i dolor" els últims successos i que es posa a la disposició de la víctima i del seu entorn. "La voluntat de l'ajuntament és personar-se en exercici de l'acusació popular", ha avançat la segona tinenta d'alcaldia, Aïda Llauradó.

La declaració institucional també ha servit per instar a la resta d’administracions a generar espais de seguiment i coordinació. De fet, abans del ple l’equip de govern municipal i representants de la Generalitat s’han reunit de manera telemàtica per abordar aquesta qüestió. "Hi ha un compromís ferm de les administracions, i estem treballant tant a nivell territorial de Barcelona com a nivell local per a millorar els circuits i protocols", ha destacat la mateixa Llauradó. Per la seva banda, el regidor de Serveis Socials, David Torrents, ha lamentat la manca de coordinació entre administracions, fet pel qual ha fet autocrítica, però també ha assenyalat el Govern: "Hi ha coses que no han funcionat, hi ha hagut una descoordinació en la informació que no ha estat òptima".

Els Mossos d'Esquadra han obert durant l’últim any vuit investigacions per vuit casos de violacions en grup comeses per menors a Badalona a noies també menors. La primera que va transcendir públicament s’havia comès a finals del 2022, quan un grup d’adolescents va violar una nena d’11 anys als lavabos del centre comercial Màgic. Arran d’aquell cas, van sortir a la llum tres agressions sexuals més, totes ocorregudes als lavabos del recinte comercial entre gener i març d’enguany. L’Ajuntament de Badalona ha especificat aquest matí que aquest 2023 hi ha hagut quatre víctimes de violacions grupals: una nena d’11 anys, una altra de 13, una noia de 16 i un noi menor agredit per un adult.

Aquesta tarda, precisament, els Mossos celebren una reunió extraordinària de la Taula Operativa Regional de la Regió Metropolitana Nord per analitzar la successió de violacions i prendre, si s’escau, mesures preventives en l’àmbit policial. Aquestes taules a nivell regional es reuneixen cada mes, però davant de les últimes informacions sobre el que està passant a Badalona s’ha decidit celebrar una trobada excepcional.