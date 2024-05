Kati, la primera paciente de Europa operada de la válvula aórtica con cirugía robótica: "Me han salvado la vida"

El Hospital Clínic de Barcelona es el único hospital de Europa, y el segundo de todo el mundo, que cuenta con cirugía robótica para operar la válvula aórtica. Se trata de una intervención altamente compleja a la cual se tienen que someter los pacientes con estenosis, una enfermedad muy prevalente que impide que el corazón se contraiga con normalidad. Desde el 2021, el Clínic ya ha operado a 21 pacientes con esta técnica, todos ellos con éxito.

La primera fue Kati Zapata. Esta mujer de mediana edad y amante de la escalada empezó a notar taquicardias, dolor crónico y cansancio en 2020. Al cabo del tiempo, le dijeron que tenía una doble lesión a la válvula aórtica y que se la tenían que sustituir. Es decir, se tenía que someter a una operación de corazón. Tradicionalmente, la habrían operado a corazón abierto, con una intervención muy agresiva en que le habrían fracturado el esternón. En ese caso, su recuperación habría sido larga, de unos dos meses. Sin embargo, a Kati la operaron con un robot de última tecnología. La intervención, pues, fue mucho menos invasiva, con una única incisión de solo cuatro centímetros, y la recuperación se le pasó volando.

"Estuve un día en la UCI, dos más en planta y al tercer día ya me enviaron para casa. A los diez días empecé a recuperarme fantásticamente, en un mes estaba ya yendo a la montaña y en dos meses, escalando. A mí me salvaron la vida y me salvaron todo", celebra Kati.

Una tecnología pionera

El robot Da Vinci tiene cuatro brazos que los cirujanos controlan desde el mismo quirófano con una especie de consola. Estos brazos replican los movimientos de los profesionales, pero con más precisión.

"El robot no tiene ningún tipo de autonomía, únicamente replica los movimientos y órdenes que ejecuta el cirujano desde la consola. Estas cirugías se realizan con dos cirujanos, uno que controla el robot y otro que está con el paciente, colaborando en todo momento", detalla el doctor Daniel Pereda, responsable de Cirugía Robótica Aórtica del Hospital Clínic.

La estenosis aórtica, la patología que requiere esta intervención, afecta el 4% de la población. Es más frecuente en personas mayores de 70 años, pero hay excepciones, como la Kati, que pueden desarrollarla antes o tenerla de nacimiento. Desde el Clínic remarcan la importancia de contar con diferentes alternativas para operar estos pacientes, puesto que "no hay una opción que sea perfecta para todos". Así pues, la cirugía robótica seguirá coexistiendo con la cirugía abierta convencional.