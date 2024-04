Justícia avalua tots els presos que treballen amb material perillós

El Departament de Justícia està avaluant tots els interns que treballen a les presons fent tasques amb material perillós. Ho ha explicat la consellera Gemma Ubasart als Matins de TV3. Tot i que ha dit que aquest control ja es feia, ha admès que s’ha reforçat arran de l’assassinat d’una cuinera a Mas d’Enric.

Ubasart, però, ha negat que s’hagi donat l’ordre d’apartar els interns amb delictes de sang de les cuines, si bé hi ha dos centres, Ponent i Lledoners, que sí que han pres aquesta decisió. La consellera ha recordat que s’han pactat altres mesures per millorar la seguretat a les presons, però que "el risc zero no existeix".

Entre aquestes decisions, hi ha la de garantir que hi hagi personal d’Interior a les cuines de les presons i la instal·lació de polsadors d’emergència. Els treballadors, per la seva part, ho veuen bé, però lamenten que hagi calgut un fet tràgic com el crim de Mas d’Enric per actuar.

En una entrevista a La Ciutat d'Onda Cero, el portaveu del sindicat CSIF, Alberto Gómez, ha criticat "que hagin hagut d'agafar com a punt d'inflexió l'assassinat d'una treballadora per començar a revisar protocols que fins ara semblava que no eren tan importants". Tot i això, ha deixat clar que "tot el que sigui augmentar la seguretat dels centres penitenciaris serà benvingut".

El diàleg entre sindicats i Govern

Pel que fa a les converses entre sindicats i Generalitat, Ubasart ha celebrat el retorn al diàleg que es va produir ahir dimarts, mentre que Gómez creu que la conselleria continua “enrocada”. Un altre sindicat, UGT, ha avisat al Departament que les noves negociacions són l'”última oportunitat" per resoldre el conflicte.