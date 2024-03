Junts celebra l'acord per l'amnistia i mira cap al següent repte: l'autodeterminació

El portaveu dels juntaires celebra a 'La Brúixola' que els jutges espanyols "hauran d'aplicar la llei de l'amnistia, que inclou els delictes de traïció o terrorisme". Rius defensa que "s'han titllat de terrorisme actes de manifestació o dret de reunió" i "per això hem volgut fer una llei en el marc de l'estat de dret europeu i internacional". El portaveu recorda que "un jutge espanyol és europeu i que, per tant, ha d'aplicar les directives europees i tractats internacionals". En aquest sentit, assegura que "si un jutge vol boicotejar la llei de l'amnistia, haurà de prevaricar".

No canvis estètics



Pel que fa al comentari de la número dos d'Esquerra, Marta Rovira, que assegurava que els canvis que s'han acordat en el segon redactat de la llei són "estètics", Josep Rius respon que no és cert i que "hi ha hagut millores i ERC ho ha acceptat. Vam demanar que la llei fos integral i d'aplicació immediata" i, a parer seu, això no ho complia el redactat inicial.

Via unitateral?



Preguntat per una possible via unilateral, Josep Rius assegura que continuaran dialogant i negociant, però recorda que "el conflicte amb Espanya es mantindrà fins que no se solucioni en un referèndum".



Pel que fa a la candidatura de Carles Puigdemont a les pròximes eleccions europees, Rius assegura que "la decisió li pertoca a Puigdemont" i afirma que "ara no estem en l'escenari" de pensar en una candidatura a la presidència de la Generalitat, ja que afirma que no estan en "mode electoral permanent".