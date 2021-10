La Brúixola

ISGlobal avisa que caldrà la mascareta en espais tancants durant tot l'hivern

Un estudi encapçalat per l'Institut de Salut Global (ISGlobal), impulsat per la Fundació La Caixa, conclou que la Covid 19 és una infecció estacional associada a la temperatura i humitat baixes. Els investigadors consideren que el comportament del virus acabi sent molt similar al de la grip.