Ignacio Garriga (VOX): "No apoyaremos a un gobierno del PSC ni nos sentaremos con Junts"

En una entrevista a la Brúixola, el candidat de VOX a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha assegurat que el vot a VOX és una garantia per "confrontar el separatisme i avançar cap a la Catalunya postseparatisme". També s'ha reivindicat com el vot útil davant el PP perquè, ha dit, "mai donarem suport a un govern socialista com han fet els populars a Barcelona" i "la nostra resposta és un no majúscul a seure a negocia amb Junts". En aquest sentit, també ha deixat clar que treballaran per combatre la immigració il·legal i la inseguretat, per defensar l'educació en espanyol i acabar amb "la indústria politica" del separatisme, en al·lusió a TV3 o les delegacions a l'exterior.

També ha tancat la porta de forma rotunda a facilitar la investidura de Salvador Illa ni tan sols per evitar un govern independentista perquè, ha destacat, el líder del PSC no faria res del que planteja VOX: "Illa i Aragonès són dues cares de la mateixa moneda"

Ni més competències ni un nou finançament

Durant la conversa, Garriga també ha defensat l'abolició de l'autogovern de Catalunya i ha deixat clar que "quan més competències i diners té la Generalitat, les coses van pitjor a Catalunya". Des d'aquest punt de vista, ha refusat negociar un nou finançament per a Catalunya i s'ha mostrat partidari d'eliminar tots els impostos propis i reduir el tram autonòmic de l'IRPF. Al seu parer, amb aquesta mesura i la reducció de "la indústria política milionària", es podrien garantir els serveis públics de Catalunya.

També ha refusat la proposta de la Generalitat per regular el lloguer de temporada. Garriga l'ha qualificat d"ocurrència de bomber". De fet, el líder de VOX ha defensat la derogació de la llei d'habitatge i ha apostat per construir habitatge de protecció oficial i impulsar crèdits perquè els joves puguin accedir a una hipoteca.

Pel que fa a la gestió de la sequera, el candidat de la presidència per VOX ha reivindicat la interconnexió de totes les conques i fins i tot el transavasament d'aigua de l'ebre. El que no farà, ha dit, és expropiar les piscines privades.