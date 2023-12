Un hombre de 94 años empuja de noche y por la calle la silla de ruedas de su mujer con Alzheimer por falta de ambulancias

El relato del joven revela que su abuelo se vio obligado a realizar un trayecto de 250 metros a pie, con su esposa recién dada de alta del hospital de Campdevànol (Girona) y en una noche en la que la temperatura era de 2 grados. La falta de ambulancias disponibles en el hospital fue el motivo de esta situación, según denunció el usuario en redes sociales.

"No me parece correcto que den el alta a la abuela con Alzheimer en el hospital de Campdevànol y que no haya transporte de ambulancia para recorrer 250 metros escasos, a dos grados de temperatura, hasta la residencia comarcal. Y tenga que empujarla el abuelo de 94 años", redeaba Forment.

La mujer, en fase tres de Alzheimer, acude regularmente al hospital, pero la falta de ambulancias para el retorno a la residencia comarcal ha sido un problema recurrente para la familia, según informa La Razón.