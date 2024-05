Hauria de ser voluntari el celibat dels capellans?

Hi ha 10.000 capellans catòlicscasats que depenen de Roma. El teòleg i capellà Xavier Morlans posa sobre la taula el debat que un home casat pugui ser nomenat capellà i, en aquest sentit, afirma que "defenso el celibat, però lliurement escollit i molt discernit". Morlans explica que podria esdevenir capellà un home casat que sigui responsable, que porti una vida sana i que demostri que pot conciliar la vida familiar i sacerdotal. Si no, "com podem confiar el govern de la comunitat a una persona que no ha sabut governar casa seva?", reflexiona. El teòleg considera que amb la convergència de capellans cèlibes i casats a l'Església "es guanyaria en empatia" i més en un context en què, reconeix, "hi ha un problema de secularització on la fe en Déu ha baixat molt".