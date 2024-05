El govern es planteja reforçar la comunicació després dels assasssinats de l'Afganistan i Etiòpia

En una entrevista a la Brúixola, el director general de la Catalunya exterior del Govern de la Generalitat, Rafael Caballeria, ha assegurat que s'estan "plantejant comunicar a través de les xarxes socials" les recomanacions que ja fan als turistes catalans abans de viatjar cap a una destinació potencialment perillosa després dels casos dramàtics de l'Afganistan i d'Etiòpia. Caballeria ha explicat que, sempre que algun català es posa en contacte amb el departament d'Exteriors, recomanen consultar la pàgina web de l'ambaixada del país en qüestió perquè el personal que es troba en el terrenys és qui "té més informacó sobre la situació" però també ha recordat que, en última instància, "viatjar o no és una decisió personal". En aquest sentit, Caballeria ha deixat clar que, en situacions de països en situació de conflicte polític o bèl·lic, "la nostra recomanació és no anar a aquests països".

El cas d'Etiòpia

Rafael Caballeria ha reconegut que ara per ara no tenen més informació sobre l'atac mortal que va patir en Toni Espadas, un guia de Sabadell que treballava des de feia temps a Etiòpia. El director general de la Catalunya exterior ha afirmat que només els consta que el govern del país "ha obert una línia d'investigació per esclarir els motius i els responsables d'aquest assassinat". L'estiu passat un grup de turistes catalans va quedar atrapat durant 10 dies al país per l'enfrontament entre l'exèrcit d'Etiòpia i els rebels i, segons ens ha explicat Caballeria, "Etiòpia no deixar de ser una zona amb conflictes internes i sempre cal anar molt de compte si s'hi va com a destinació turística".

Caballeria ha explicat que no tenen un registre dels viatgers catalans que es troben en països potencialment perillosos. En zones com l'Afganistan, Etiòpia o altres països amb riscos tampoc hi ha comunitats de catalans que hi visquin per qüestions de seguretat, com ja va passar al Iemen "perquè hi queden desprotegits". En tot cas, la majoria de catalans que viuen a l'estranger es posen en contacte amb l'ambaixada espanyola i, segons ha explicat, "això és un avantatge perquè, quan passa alguna cosa, ens permet saber l'abast d'una posssible catàstrofe". De cara a l'estiu, no s'ha identificat cap zona perillosa, més enllà d'alguns països de l'Orient Mitjà i zones d'Àfrica que no són grans destinacions turístiques.