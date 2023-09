"El govern espanyol té difícil vetar l'entrada de capital saudita a Telefónica"

En una entrevista a la Brúixola, el professor d'EAE Business School Josep Bertran veu "difícil" que el govern espanyol pugui vetar que Saudi Telecom Company pugui convertir-se en el principal accionista de Telefónica tant pel que fa a les normes que regulen aquestes operacions com pels "interessos creuats" entre els dos països. Segons Bertran, "la dependència econòmica d'Espanya respecte Aràbia Saudí és més elevada que a l'inversa". En aquest sentit, ha recordat alguns dels interessos espanyols en aquest país, com el contracte de Navantia valorat en "molts milions d'euros" per vendre vaixells de guerra o Técnicas Reunidas, especialitzada en projectes petroliers. Bertran ha assegurat que una negativa espanyola en la compra de Telefónica podria comprometre aquests negocis, "la posició més dèbil la té el govern espanyol".

Telefónica, una empresa estratègica

Un de les principals preocupacions del govern espanyol és que una empresa saudí que està en mans del govern de Riad controli "informació confidencial". Aquest professor d'EAE Business School ha recordat que tot el sistema de comunicacions de l'exèrcit espanyol està gestionat per Telefónica. A més a més, Saudi Telecom Company també tindria accés a les dades de persones físiques i empreses que són clients de Telefónica.

L'objectiu d'Aràbia Saudita

Josep Bertran ha explicat que l'economia d'Aràbia Saudita ha tingut una forta dependència del petroli però ara el seu objectiu, dissenyat a l'agenda 2030, és diversificar-la i apostar per sectors tecnològics. També, diu aquest expert, hi ha un tema estratègic perquè el regne saudita passi de ser una economia regional a una de mundial, "volen passar del número 18 del rànking al top 10 del món".