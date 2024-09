El Govern crearà una servei per atendre les víctimes de ciberviolència masclista

“Som un govern feminista que no ha vingut a donar titulars”, sinó a fer “polítiques efectives” contra la violència masclista, el racisme i a favor de la diversitat sexual i de gènere. Amb aquesta carta de presentació, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Ana Menor, ha comparegut en comissió parlamentària per explicar les seves línies mestres. I una d’elles serà combatre la violència masclistes en entorns digitals.

Menor ha anunciat la creació per a principis d'any d'un “servei propi d’atenció directe” per assessor les dones -especialment adolescents i joves- que siguin víctimes de “ciberviolència”, com per exemple la difusió de vídeos, fotografies o imatges falses creades per intel·ligència artificial.

Eva Menor també s’ha compromès a revisar el pla nacional contra la violència masclista perquè sigui un “instrument útil” i permeti treballar transversalment i de forma conjunta contra la violència masclista.

La titular d’Igualtat i Feminisme, per altra banda, ha anunciat un pla integral contra els “extremismes” i els “discursos d’odi” que estableixi “sistemes d'alerta” davant possibles radicalitzacions i poder “anticipar qualsevol forma d'injustícia”.