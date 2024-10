El Govern crea un grup d’experts per posar fil a l’agulla al finançament singular

El Govern ratifica que la seva voluntat és fer passos endavant per complir l’acord d’investidura, però sense anar a cegues. Per això ha encarregat a un equip de catedràtics i doctors en Economia un “full de ruta” per “implementar” el finançament singular que permeti a Catalunya recaptar, gestionar i liquidar progressivament tots els impostos.

La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que els experts treballaran per “definir” conceptes com la “solidaritat” de Catalunya amb la resta de CCAA i “el retorn al sistema multilateral”, així com els aspectes que cal “reforçar de l’Agència Tributària de Catalunya”.

Qui és qui en el grup d'experts?

El grup d’assessors està integrat per set experts en economia i hisenda, liderats per Martí Carnicer, alguns dels quals amb experiència en la gestió pública.

Martí Carnicer

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (1970-1975), ha estat secretari general del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (2003-2010), diputat del Parlament de Catalunya en diverses legislatures, alcalde del Vendrell (1979-1994) i responsable de gestió pressupostària a Saint Gobain (L'Arboç).

Maite Vilalta Ferrer

Llicenciada i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. En l'actualitat és professora titular de Hisenda Pública a la UB i membre de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB). Experta en federalisme fiscal i en hisenda autonòmica i local.

Vicent Soler Marco

Doctor en Economia per la Universitat de València i Research Scholar a la London School of Economics. Professor Titular d’Universitat d’Economia Aplicada a la Universitat de València. Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de València i degà de la Facultat d'Economia a la Universitat de València (2012-15). Ran de la jubilació el 2019, és Catedràtic Honorari de la Universitat de València. President d’ADEIT Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València. President del Consell Social. President del Consell Social a la Universitat de València. Va ser Conseller d'Hisenda i Model Econòmic a la Generalitat Valenciana (2015-2022).

Alex Esteller Moré

Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Professor titular de la UB. Professor adjunt de la UOC. Director de Recerca de l'IEB en Anàlisi de Sistemes Fiscals. Coeditor executiu d'Hacienda Pública Española i Editor associat d'Investigaciones Regionales.

Marta Espasa Queralt

Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona. Professora d’hisenda pública en aquesta universitat i investigadora de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB). Especialista en economia pública, finançament autonòmic i local, balances fiscals i redistribució territorial. Ha estat membre de diversos grups d’experts per a l’elaboració de la balança fiscal de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Ha estat Secretària d'Hisenda (2018 - 2024) i directora general de Tributs i Joc (2018) de la Generalitat.

Joan Ramon Rovira Homs

Màster i Doctor en Economia per la Universitat de Manchester i Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Cap del Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, vicepresident de la Societat Catalana d’Economia i vocal en els òrgans de govern de diferents institucions de l’àmbit econòmica Catalunya.

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell

Catedràtic d'Economia Aplicada per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Ha estat professor de la Universitat Complutense de Madrid i de Salamanca (on va ser vicerector d'Economia), així com director de l'Institut d'Estudis Fiscals entre els anys 2004 i 2008. Ha estat consultor de la UE i de CEPAL i professor en cursos universitaris de diversos països llatinoamericans i Canadà. És Research Fellow de l'Institut CIRÀ de Canadà i Doctor Honoris Causa per la Universitat Continental del Perú.