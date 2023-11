La Generalitat posa fil a l'agulla als pisos turístics

La norma també endurirà les condicions per als propietaris. Ja no n’hi haurà prou amb la cèdula d’habitabilitat i tenir el pis moblat, sinó que hauran de sol·licitar una llicència urbanística i una autorització turística als Ajuntaments si volen continuar amb l’activitat econòmica. Tenen de marge per fer-ho cinc anys, en cas contrari hauran de tancar les portes.

Una altra novetat de la llei és que els permisos per operar com a pis turístic ja no seran per sempre, sinó que hauran de renovar-se cada cinc anys. La regulació també s’adreça als municipis que vulguin acollir més immobles de caire turístic. Hauran de garantir que només n’hi ha 10 per cada 100 habitants i que tenen prou sòl per habitatge permanent.

El decret, que encara ha de ser superar el tràmit parlamentari, afectarà 95MIL immobles repartir en 260 localitats. Barcelona i l’àrea metropolitana, seguida de les comarques gironines i l’Alt Pirineu i l’Aran són les zones que concentren la majoria d’immobles turístics.