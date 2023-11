La Generalitat arriba a la paritat en els alts càrrecs i llocs directius

Les dones ocupen el 50% dels alts càrrecs, eventuals i llocs directius de la Generalitat, això són 10 punts més respecte al 2020. Són dades d’un informe comparatiu de l'Observatori Doni, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, que també alerta que darrere d’aquest progrés s’hi amaga alguna ombra.

L’estudi es divideix en dues parts. D’una banda, analitza la paritat en el si del Govern de la Generalitat: des del president fins als assessors, passant també pels càrrecs de les entitats del sector públic, com poden ser els Ferrocarrils de la Generalitat. En aquest cas, s'ha arribat al 50%. D'altra banda, analitza la presència femenina als òrgans de govern de les entitats on la Generalitat té participació majoritària o paritària, com pot ser el Consorci d’Educació de Barcelona. Aquí, les dones han passat del 30% al 39%. "Per primer cop, en comparació amb l'any 2020, veiem que es compleix la llei d'igualtat catalana", ha celebrat la directora de l’estudi, l’economista Carme Poveda.

I per què s'ha millorat la paritat? Segons Poveda, aquesta tendència al reequilibri s'ha produït per una reducció de places en les entitats on la Generalitat té participació majoritària o paritària. Una reducció que fonamentalment ha afectat els homes: ells han tingut 687 baixes (han passat de 2.054 a 1.367), mentre que s'han incorporat sis dones (de 871 a 877). Una de les hipòtesis, segons Poveda, és que aquest reequilibri es deu a la sortida de Junts per Catalunya del Govern català: "No sabem si són places que estan pendents de cobrir o són places que s'han suprimit. També podria ser el resultat de què el Govern estava abans format per dos partits polític i ara només per un".

L’informe també constata que la bretxa salarial s’ha reduït per sota del 5%, que és el llindar que marca la nova Directiva europea de transparència. Més enllà d’això, Poveda també assenyala dos reptes pendents. D’una banda, les dones són les més afectades per la precarietat, atès que representen el 71% en el col·lectiu d’interins i personal laboral temporal. D’altra banda, el sostre de vidre continua ben present, ja que les dones estan més formades que els homes, però tenen menys presència en els alts càrrecs de la Generalitat.