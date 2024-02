Garcia-Albiol: "Podem donar un cop de mà però les competències en rehabilitació són de la Generalitat"

En una entrevista a la Brúixola, l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia-Albiol, s'ha mostrat "esperançat" després de la trobada amb la Generalitat per abordar la situació del barri del Raval i confia en establir "una col·laboració sincera" per ajudar als veïns afectats per l'esfondrament d'un bloc.

El consistori ha plantejat dues reclamacions: d'una banda, una inspecció tècnica en profunditat als 420 pisos propers al bloc esfondrat, que formen part del triangle que formen el carrer Canigó, Llefià i Ausiàs March; de l'altra, que la Generalitat impulsi una línia d’ajuts directe per pagar les obres per reforçar l'estructura del número 7 del carrer Canigó on han trobat les esquerdes. Sobre aquest darrer punt, Albiol ha reconegut que, de moment, només s'ha pogut constatar "una bona voluntat" però sense cap concreció sobre el conveni que s'ha de firmar en els propers dies. En aquest sentit, l'alcalde de Badalona ha obert la porta a "donar un cop de mà puntual" per ajudar als 400 veïns però ha deixat clar que les competències per rehabilitar els edificis són de la Generalitat. En tot cas, Albiol ha recordat que ja estan ajudant als veïns amb polítiques socials, atenent les persones que no tenen habitatge i també oferint un servei d'assessorament.

Dilluns, reunió amb els veïns

El proper dilluns l'alcalde de Badalona es reunirà amb totes les famílies que viuen en els pisos de la promoció afectada en aquest barri. Albiol ha explicat que vol traslladar "un missatge de tranquil·litat" però també els demanarà que siguin "conscients" que seran necessàries inspeccions acurades en tots els immobles. Sobre les causes de l'esfondrament, García-Albiol no ha volgut avançar cap conclusió a l'espera de l'informe tècnic. Preguntat per si els veïns podran tornar a l'immoble parcialment ensorrat, Albiol creu que hi ha la possibilitat de fer "una gran reforma estructural" per salvar els habitatges.