Gairebé un de cada cinc catalans se senten sols i més d’un de cada deu pateix soledat crònica. A més, de les persones que se senten soles a Catalunya, més de la meitat ha tingut pensaments suïcides o autolesius. Són les conclusions del baròmetre de la soledat no desitjada del 2024, elaborat per les fundacions ONCE i AXA.

Es tracta d’un baròmetre que es fa tant a nivell estatal com autonòmic i que enguany s’ha dut a terme a partir d’enquestes telefòniques a prop de 3.000 persones majors de 18 anys. D’aquest total, 400 eren de Catalunya. Tot i que les dades espanyoles i catalanes són molt similars, hi ha una diferència que ha cridat l’atenció dels autors: mentre que a l’Estat són les dones les qui se senten més soles, a Catalunya ho són els homes.

[[H3:Els joves, el col·lectiu que pateix més soledat no desitjada]]

On sí que coincideixen les dades és en l’edat: en contra del que es podria pensar, els qui se senten més sols són els joves. Prop del 30% dels catalans d’entre 18 i 34 anys pateixen soledat no desitjada. Segons Adrián Tuñón, un dels autors de l’informe, el fenomen afecta especialment aquesta franja d’edat i els majors de 75 anys. "La soledat té forma d'U, és a dir, és més alta a la joventut, va descendent a l'edat adulta i, a partir dels 75 anys, torna a pujar. I aquí és on es troben les persones grans que sovint també pateixen problemes de salut, discapacitat, dependència...", ha explicat.

Entre els factors que incrementen la possibilitat de patir soledat no desitjada, segons l’estudi, hi ha la pobresa, la discapacitat o altres problemes de salut, i el fet de ser de nacionalitat estrangera. Els autors del baròmetre demanen a les institucions que ho tinguin en compte a l’hora de fer polítiques socials. D’altra banda, també alerten que la solitud crònica pot derivar en patologies com ara depressió, ansietat o ideació suïcida. Per això insten a lluitar contra aquest problema abans d’arribar a un punt de no retorn.