El futur dels estudis universitaris passa per “disciplines transversals”

El secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i director de la Global University Network for Innovation, Josep Maria Vilalta, explica que en una època de canvis continus el futur dels estudis superiors passen per “disciplines transversals”. Josep Maria Vilalta també assenyala que ha de canviar el perfil del docent. Ja no ha de ser un simple transmissor de coneixements, sinó que ha de ser un “acompanyant” i un “tutor”. Pel que fa a combatre les desigualtats econòmiques que dificulten l'accés a la universitat d'una part de la població, Vilalta demana “doblar les beques públiques”.