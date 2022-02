LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I MARÍA GÓMEZ

La Fundació Wassu-UAB llença una campanya per acabar amb l'ablació femenina

La Fundació Wassu-UAB ha lengegat una campanya per sensibilitzar líders gambianes contra la mutilació genital femenina. Gàmbia és un país on s'ha aconseguit que l'ablació femenina cada cop sigui menor, gràcies en part a mesures com les d'aquesta fundació.