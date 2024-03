Francesc Fajula (CEO del MWCapital): "Qualificaria aquesta com la millor edició de la història"

La celebració de la divuitena edició del Mobile World Congress ha tornat a reunir els pols de la tecnologia obrint la mirada a realitats que inclús van molt més enllà dels mòbils. El congrés ha tancat amb un total de 101.000visitants, congressistes de 205 països i regions diferents i ha comptat amb una participació de 2.700 expositors. Amb tot, el CEO del Mobile World Capital, Francesc Fajula, valora aquesta com "la millor edició de la història" i assegura que "ha estat molt transversal", ja que gairebé un 60% es dediquen a indústries que no són específicament la del mòbil.



Entre els perfils de visitants, Fajula en diferencia tres de molt clars: start-ups que venen a buscar possibles inversors i clients; grans corporacions a la cerca d'equipaments i empreses que venen serveis de tota mena. A més, reconeix que "hem vist que el desenvolupament de les noves tecnologies en un territori van absolutament lligades al talent que hi ha en aquest mateix territori".



Entre totes les novetats, el CEO del MWCapital destaca el Talent Arena, un "punt de trobada del talent digital de tot el món a Barcelona" i que tot apunta que l'any vinent tornarà a tenir espai al congrés.



Preguntat pel biaix de gènere, Francesc Fajula explica que és un repte i un objectiu. Entre un 20% i un 30% del sector digital són dones, apunta, i reconeix que "la intel·ligència artificial o la programació tenen una presència de dones molt minsa i petita". Per aquest motiu, Fajula assegura que "estem treballant per promoure l'STEM i l'educació en tecnologies especialment entre les noies". Un compromís que a poc a poc va donant als seus fruits i, enguany, el MWC ha comptat amb una presència de dones del 40%.