Fin de semana intenso

Comenzó con la segunda victoria consecutiva del Barcelona de Xavi Hernandez después de su anuncio de su marcha final de temporada en el campo de Alavés. Fue una victoria mucho más complicada de lo que el marcador significa y Máximo, teniendo en cuenta que se quedó injustamente en inferioridad numérica con solo 10 jugadores por la expulsión del brasileño. Víctor Roque. Pero el partido tuvo muchas cosas positivas para los Barcelonistas como por ejemplo una vez más la numerosa presencia de la cantera en la que ya casi no es noticia que futbolistas de solo 16 y 17 años sean titulares repetidamente, como son los ejemplos de Cubarsi, Yamal o Fort. Los tres no solo no desentonan, sino que son de los jugadores más destacados partido tras partido y ese es un patrimonio importantísimo para el Barcelona de cara al futuro. Ahora en cuanto que vuelvan el resto de jugadores que poco a poco van a ir entrando en el esquema, bien arropados, le darán al entrenador muchas más alternativas de aquí a final de temporada.

El experimento con Christensen en el pivote no resultó mal del todo y es una alternativa más en momentos en los que necesite dar descanso a algunos jugadores o busque un equipo más unido en la zona ancha del terreno de juego. Lewandowski volvió a marcar a lo que es fundamental para un goleador y Gündogan sigue siendo el jugador más regular en la última fase del campeonato.

El único lunar estuvo en la grave decisión arbitral de expulsar a Víctor Roque por doble amarilla cuando en la segunda acción se ve claramente que no es falta y que por tanto está mal expulsado. Xavi quizás se equivoque al hablar de que no les dejan competir y centrarlo todo en el tema arbitral, pero también hay que significar Que quedándose con 10 con tanto partido por jugar el resultado pudo haber cambiado y haberle complicado mucho la situación al Barcelona en la recta final del partido.

De las cosas más significativas del fin de semana estuvo el empate cero del Girona frente a la Real Sociedad. A nadie debe sorprender que el polémico arbitraje corriera a cargo del árbitro extremeño Jesus Gil Manzano, cuyas decisiones dejaron muy disminuido al Girona para el trascendental partido en la lucha por la liga del próximo sábado en el Santiago Bernabéu.

Las quintas amarillas de Yangel Herrera y sobre todo la de Blind por hacerle observaciones técnicas. una vez acabado el partido y hacerlo constar en el acta y la expulsión de Michel parecen demasiado rigurosas, si no fuera porque este árbitro ya tiene muchos precedentes de este tipo. Uno de los peores árbitros que campan por el fútbol español.

Y para cerrar la jornada y beneficiando al Barcelona en su lucha por todos los objetivos, tanto asegurarse la liga de campeones, como seguir luchando por la liga, el empate entre el Madrid y el Atletico, que quizás hiciera justicia para los merecimientos de unos y otros. Fue al final y por el punto débil que tenía el Madrid ante tantas bajas, el juego aéreo y un remate de cabeza de Marcos Llorente. Durante muchas fases me decepcionó el Atlético de Madrid al que le iba la vida y todas sus opciones y que quizás no supo Ganarle la partida a un Madrid absolutamente disminuido y que sigue compitiendo muy bien y al que hay que darle mérito por ese empate. Sea como fuera el escenario después del fin de semana es bastante beneficioso para el Barcelona, no solo porque sale reforzado anímicamente y por puntos, sino porque sus aspiraciones se ven también mejoradas de aquí a las próximas semanas. Todo sigue abierto, el calendario es muy intenso y complicado y las opciones y posibilidades son enormes después de un fin de semana muy intenso.