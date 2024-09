"El fet que governin els socialistes a la Moncloa i a la Generalitat pot ser una arma de doble tall per Salvador Illa"

A 'La Brúixola' analitzem l'actualitat política amb Adrián Caballero, politòleg, periodista i director del podcast ‘Simple Política’. I és que en menys d’un mes des que Illa ha pres possessió del càrrec, el canvi de rumb del Govern català i els seus esforços per recuperar relacions s’han fet evidents. Això pot ser beneficiós pels socialistes catalans sempre que acabi complint les promeses electorals i d'investidura.

De moment, s'han vist accions per bastir ponts amb Madrid i la predisposició del PSOE per mantenir bones relacions. Tot i això, caldrà veure com avança la legislatura per predir el futur dels socialistes.

Mentrestant, a casa d'Esquerra Republicana, segueixen amb la missió de triar qui serà el futur líder del partit durant els propers anys. Una decisió de la que en poden sortir reforçats, o tot el contrari, més debilitats que mai. Sobre tot això, i molt més, en parlem amb Adrián Caballero.