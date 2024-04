La FAVB reclamen revisar l'ordenança de terrasses de Barcelona

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, conjuntament amb altres entitats, impulsen una iniciativa per revisar l’ordenança de terrasses a Barcelona. Asseguren que en els últims anys la xifra de terrasses ha crescut de forma desmesurada i també l’espai ocupat. Afirmen que aquest creixement ha generat problemes de convivència i de contaminació acústica. Entre d'altres, demanen horaris compatibles amb el descans veïnal, que siguin espais sense fum i establir un règim sancionador "efectiu". Segons el membre de la FAVB, Pere Mariner, la situació és insostenible.

Un augment insostenible

Les entitats han defensat que en un espai públic reduït la prioritat han de ser els veïns i l'activitat dels negocis de la restauració ha de ser secundària. En aquest sentit, han lamentat que s'ha passat de 2.200 terrasses el 2000 a gairebé 7.000 aquest any. També han augmentat les taules per terrassa, d'una mitjana de menys de quatre per terrassa el 2000 a cinc el 2022.

Oposició del Gremi

Després que les associacions hagin donat a conèixer la seva proposta, el Gremi de Restauració de Barcelona ha recordat que la federació ja va posar en marxa una iniciativa ciutadana similar el 2018 i ha considerat que "va fracassar estrepitosament" en no assolir les 15.000 signatures necessàries per tirar endavant el projecte.

A més, ha asseverat que diversos aspecte que planteja la federació ja es van abordar a la revisió de l'ordenança que es va fer el 2018. Entre aquestes ha mencionat la ubicació de les terrasses, els horaris de funcionament i el règim sancionador.

D'altra banda, ha negat que la normativa actual no compleixi amb les premisses d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i ha considerat "indecent" que la federació "intenti confondre i enganyar la ciutadania" sobre aquest tema.