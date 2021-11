Una experta en violència sexual apunta que només es denuncia un 10% de les agressions

LEER MÁS Los Mossos investigan la violación a una menor de 16 años en Igualada

En una entrevista al “Notícies Migdia”, Alba Alfageme ha afirmat que vivim en una “societat masclista, amb una mirada patriarcal” i això també impregna l’administració, les forces de seguretat o els òrgans judicials quan aborden la violència sexual. “Hem de desconstruir aquesta mirada esbiaixada construïda sobre el mite de les denúncies falses o la responsabilitat de les dones en les violacions”, ha apuntat aquesta experta en violència sexual.

Formació en perspectiva de gènere

Per abordar aquests casos, Alfageme defensa una aproximació des d’un lloc més neutral i implementar una perspectiva de gènere: “Hem de millorar el nostre coneixement sobre la teoria del trauma; és normal que una dona faci en un primer moment un tipus de declaració i després la canviïn perquè tenen records espontanis.

L'acompanyament de la víctima

En aquest sentit, aquesta experta en violència sexual ha explicat que és molt important no pressionar la víctima que ha patit una agressió sexual. “El que necessita és màxima comprensió, cal construir espais de seguretat emocional, que se sentin acompanyades i comencin a prendre decisions sobre les seves vides”, ha apuntat Alfageme. El que no necessiten, segons aquesta psicòloga, és “pressionar-les ni jutjar-les”.

Per què hi ha violacions?

Per entendre per què hi ha homes que agredeixen sexualment les dones, Alba Alfageme ha recordat que vivim en una “educació patriarcal” on les dones estan “hipersexualitzades”, convertides en cossos. Alfageme també ho ha vinculat amb una falta d’educació sexual: “Enlloc de formar-se amb relacions sexuals igualitàries i sanes, molts joves ho fan a través de la pornografia mainstream on 7 de cada vídeos són situacions de violència sexual i, per tant, aquesta violència s’acaba banalitzant i naturalitzant”.