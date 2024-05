"Europa ha d'avançar en la seva construcció i reforçar la seva defensa i autonomia política"

En una entrevista a la Brúixola, el director de la Càtedra Jean Monnet sobre la integració fiscal a la Unió Europea a la Universitat Abat Oliva CEU, Juan Corona, ha assegurat que un dels objectius de la propera legislatura és "avançar en la idea en la construcció de la Unió Europea" i reforçar "la defensa" i "l'autonomia política" en aquest àmbit, més encara després de la guerra a Ucraïna. Al seu parer, aquest conflicte "ha despertat un cert europeisme" i això és positiu perquè, en moltes ocasions, els europeus tendim a caure en "una certa autocomplaença". En aquest context, Corona ho té clar: "No ens podem aturar i menys quan tenim l'exèrcit rus instal·lat a la frontera".

L'augment de l'extrema dreta

Preguntat per l'auge de l'extrema dreta i les repercussions en la política europea, Corona ha reconegut que aquests partits han passat de ser marginals a tenir un pes important i, en alguns països, han arribat fins i tot el poder, com a Itàlia amb Giorgia Meloni. Després que alguns membres del Partit Popular Europeu hagin obert la porta a negociar amb la pròpia Meloni, aquest expert en política europeu ha avalat aquesta via "possibilista" i ha diferenciat entre els partits d'ultradreta que aposten per Europa i l'OTAN i els que no.

També ha reconegut que l'increment d'aquests partits està relacionat amb la qüestió migratòria: "El Brexit és això i no ho ha fet l'ultradreta". Corona ha assegurat que, donada la situació demogràfica d'Europa, la migració és necessària i suposa "un cost que s'ha d'assumir", tot i que també ha defensat fer una gestió "amb limitacions" i que no sigui "una barra lliure".

Corona ha assegurat que les eleccions europees són una cita important i ha lamentat la poca participació que desperten els comicis: "Hem de decidir si ens sentim europeus o no". En tot cas, ell té clar que Espanya ha guanyat amb la integració europea.