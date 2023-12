Eudald Carbonell: "Queden 1.000 o 2.000 anys d'investigacions a Atapuerca"

El 1994, els membres de l'equip d'excavació de la Trinxera del Ferrocarril de la Serra d'Atapuerca van descobrir les restes arqueològiques que es recullen al llibre "Homo antecessor. El naixement d'una espècie". L'edita Planeta i l'escriuen el codirector de les excavacions de la Serra d'Atapuerca, Josep Maria Bermúdez de Castro, i el codirector del projecte d'investigació d'aquest jaciment, Eudald Carbonell. El catedràtic de Prehistòria explica que a Atapuerca van trobar un maxil·lar després d'anys d'investigació: "era una cara com la nostra", explica. Durant vuit-cents mil anys l'espècie va tenir la mateixa cara que tenim ara. "L'Homo antecessor seria la tieta dels neandertals i dels sàpiens. Si no haguéssim trobat la cara i les dents, hauríem pensat que eren restes nostres", diu. Durant més de vint anys, un bon nombre d'experts s'han oposat a acceptar l'Homo antecessor com a font transcendental per entendre l'evolució humana. Carbonell recorda que en la ciència sempre cal demostrar i "al final, la ciència ens va donar la raó". Eudald Carbonell, que també ha estat guardonat amb el premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, explica que encara queda moltíssima feina per fer: "queden 1.000 o 2.000 anys d'investigacions a Atapuerca, i milers i milers de restes arqueològiques i paleontològiques per descobrir", assegura el catedràtic.