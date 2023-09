Un estudi ha identificat nous biomarcadors a la sang per detectar a temps l’artritis reumatoide i prevenir el deteriorament del malalt així com que quedi incapacitat amb la pèrdua d’autonomia i mobilitat. L’artirtis és una malaltia autoimmune crònica que implica la inflamació auricular i la destrucció òssia. La recerca l'ha liderat el grup de recerca en Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars (DIBIOMEC) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), amb la col·laboració del servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

L'estudi ha identificat com a biomarcadors per a la detecció precoç de la malaltia un panell de molècules format per l'àcid glicèric, l'àcid làctic i l'àcid 3-hidroxiisovalèric. Si tots tres estan alterats, la persona es troba en un estadi inicial de la malaltia. Aquesta informació també permetria desenvolupar fàrmacs més efectius. Segons la doctora Matilde Chacón, investigadora responsable del grup de recerca DIBIOMEC de l'IISPV, per analitzar els biomarcadors descoberts calen "eines més avançades" de les que disposen actualment els hospitals, com la metabolòmica, que pertany a les ciències òmiques: "Això permetria una detecció precoç de l'artritis reumatoide i contribuiria a què més persones amb sospita de sofrir-la poguessis ser diagnosticades a temps".

Els investigadors validaran ara els resultants amb una mostra de pacients més àmplia i amb perfils diversificats.