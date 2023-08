Estafen més d'un milió d'euros amb SMS

101 persones, entre Barcelona i Madrid, han estafat 1.100.000 euros enviant missatges de text fraudulents pel mòbil. El grup es feia passar per personal d'entitats bancàries i contactava amb les possibles víctimes de forma massiva. En els missatges, les avisaven sobre càrrecs il·legals, accessos il·lícits als seus comptes i altres operacions relacionades amb la banca en línia. Aconseguien accedir a les seves claus i retiraven importants quantitats de diners dels seus comptes.

La Guàrdia Civil ha detingut als membres, que estan nvestigats pels delictes d'estafa, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Els investigadors han pogut recuperar 383.000 euros dels diners robats.

Durant totes les operacions, les víctimes eren enganyades i pensaven que estaven corregint o reparant errors de seguretat detectats pel propi banc. Per aquest motiu, tendien a facilitar ràpidament totes les dades que els demanaven, autoritzant involuntàriament la sostracció dels seus diners. A més, aquestes comunicacions solien fer-se en horaris en què no hi havia possibilitat de trucar a entitats bancàries obertes, principalment al vespre o en cap de setmana. Per blanquejar els beneficis obtinguts, l'organització comptava amb una xarxa de persones que actuaven com a mules, i que solien ser delinqüents ja investigats per fets similars.