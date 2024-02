A Espanya hi ha més de 60 mil embrions "abandonats"

Els embrions congelats o criopreservats formen part d’una tècnica de reproducció assistida que consisteix en preservar aquests embrions després d’un tractament de fecundació in vitro per al seu ús posterior. A Espanya hi ha més de 600 mil embrions criopreservats en bancs de conservació, segons la Societat Espanyola de Fertilitat. Dins de les opcions que permet la llei sobre tècniques de reproducció humana assistida, un 45% de les embrions són destinats a l’ús dels propis pacients, un 5% són donats a altres parelles, un 18% es destinen a investigacions científiques i un 18% seran destruïts. La resta, un 10% aproximadament, es troben en situació d’abandonament. Estem parlant de uns 60 embrions que tenen una destinació més aviat incerta, tenint en compte que hi ha també un buit legal.

Fins quan poden estar aquests embrions congelats?

A la Brúixola hem parlat d'aquesta qüestió amb el doctor Jaime Guerrero, director del programa de donació d’oòcits i de criobiologia de l’Institut Bernabéu. En aquesta conversa, Guerrero ha explicat que la majoria de bancs han optat per mantenir aquests embrions "fins que la llei canvïi o tinguem un procediment clar". Guerrero ha reconegut que, dins de la llei espanyola sobre tècniques de reproducció assistida, els professionals poden desfer-se dels embrions si es fan dos requeriments als progenitors sense obtenir cap resposta però la majoria prefereix guardar-los davant la possibilitat d'una possible reclamació en el futur. A més, també ha explicat que els estudis apunten que no hi ha cap impacte negatiu pel temps que passi i ha dit que l'any passat es va aconseguir un embaràs a un embrió que tenia prop de 30 anys.

Cada cop hi haurà més embrions

En aquest context, el doctor Guerrero ha apuntat que cada cop hi haurà més embrions i calcula que a Espanya ja s'haurien superat els 700 mil. Una xifra que anirà en augment tenint en compte que les tècniques de reproducció in vitro són cada cop més freqüents. La preservació d'aquests embrions, segons ha destacat aquest expert, té un cost important ja que cal tenir en compte el manteniment de les instal·lacions i un consum elevat de nitrogen.

La sentència d'Alabama

Preguntat per què podria implicar a Espanya la sentència de la Cort Suprema d'Alabama que considera l'embrió congelat com un nen sota la llei, aquest expert ha negat cap impacte perquè la llei espanyola ja "és bastant conservadora". En aquest sentit, ha recordat que la destrucció d'embrions encara que sigui aprovada pels progenitors ha de comptar amb l'aval per part de professionals externs a la clínica de reproducció in vitro.